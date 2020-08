1925: gli USA vogliono un film, Mussolini i soldi, gli italiani far casino (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ben Hur era partito da un romanzo di Wallace ed era diventato un film nel 1907, con tutti i limiti dell’epoca. Era andato bene, e negli studios hollywoodiani girava l’idea del remake. La negoziazione iniziò nel 1919 e dopo il solito scannarsi su chi e come, i diritti vennero acquistati dalla Metro Goldwyn-Meyer nel 1922 per un milione di dollari. La voce si sparse in fretta: avrebbero fatto qualcosa di enorme, mai visto prima su schermo. Per aumentare l’epica e il realismo – ma soprattutto per ridurre i costi – in produzione decisero di girare il film in Italia. Da noi era appena salito al potere Mussolini, che appena ricevuta notizia si esaltò. Segui Termometro Politico su Google News Secondo lui, dopotutto, “la cinematografia era l’arma più potente”. Gli ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : 1925 gli Il 26 agosto 1925 nasce Tommaso Morlino: il Presidente del Senato figlio della nobile Basilicata il Mattino di Foggia Il 26 agosto 1925 nasce Tommaso Morlino: il Presidente del Senato figlio della nobile Basilicata

Fu Presidente del Senato della Repubblica durante l'VIII Legislatura, dal 9 dicembre 1982 al 6 maggio 1983, giorno della sua morte, avvenuta per un arresto cardiaco a Palazzo Giustiniani. Appartenente ...

L'oro rallenta ma per gli esperti la corsa non è finita

La corsa all’oro nel 2020, a seguito della pandemia da Covid-19, ha raggiunto livelli da record con un incremento in un anno del 36% e un massimo storico sopra ai 2.070,48 dollari l’oncia. Dopo contin ...

