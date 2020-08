Wonder Woman 1984: Xbox presenta le console ispirate al film (Di martedì 25 agosto 2020) Wonder Woman 1984 ha ispirato delle edizioni da collezione della console Xbox e online sono state presentate le foto ufficiali. Wonder Woman 1984 è la fonte di ispirazione per alcune spettacolari versioni delle console Xbox One X ideate per celebrare l'arrivo nelle sale del film con sta Gal Gadot. Le tre versioni sono state chiamate Golden Armor, Lasso of Truth e Barbara Minerva in base al design creato basandosi sui personaggi tratti dai fumetti della DC. La versione Wonder Woman Golden Armor Xbox One X console ricrea lo stile dell'armatura dorata indossata da Diana Prince in Wonder ... Leggi su movieplayer

