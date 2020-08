Wonder Woman 1984: il villain di Pedro Pascal è ispirato a Donald Trump (Di martedì 25 agosto 2020) La regista di Wonder Woman 1984 Patty Jenkins ha rivelato che Donald Trump sarebbe una delle fonti di ispirazione del villain di Pedro Pascal. La regista di Wonder Woman 1984, Patty Jenkins, ha rivelato che una delle fonti di ispirazione del villain di Pedro Pascal sarebbe il Presidente Donald Trump in persona. "La cosa divertente è che Donald Trump è una delle influenze" ha rivelato Patty Jenkins parlando del cattivo di Pedro Pascal, Max Lord. "Nel film abbiamo perfino il Presidente, e ho fatto di tutto per non farlo assomigliare a Ronald ... Leggi su movieplayer

