Wonder Boy: Asha in Monster World segna il ritorno dello storico director della serie (Di martedì 25 agosto 2020) A quanto pare è in lavorazione un nuovo capitolo di Wonder Boy. Intitolato Wonder Boy: Asha in Monster World è sviluppato dal creatore della serie originale Ryuichi Nishizawa, e attualmente dovrebbe arrivare su Switch e PlayStation 4 il prossimo anno.Wonder Boy: Asha in Monster World vede la protagonista di Monster World 4, Asha, che cerca aiuto nella sua ricerca per salvare il mondo assieme al suo fidato amico volante Pepelogoo. Asha in Monster World sarà una collaborazione tra Studioartdink e Inin Games, e in particolare presenterà diversi membri del team dei precedenti ... Leggi su eurogamer

