Wisconsin, la città di Kenosha messa a ferro e fuoco dai Black lives matter (Video) (Di martedì 25 agosto 2020) Roma, 25 ago – Il “luogo dove viviamo”, così lo chiamavano i nativi americani e questo significa il termine anglicizzato dal francese. Wisconsin, semplicemente un placido luogo nel territorio dei Grandi Laghi, dove vivere non è mai stato tanto difficile come oggi. Ora in questo ameno Stato americano c’è una città che brucia: Kenosha, capoluogo dell’omonima contea. Dopo che la polizia ha sparato alla schiena all’afroamericano Jacob Blake e il Video che immortala la scena è divenuto virale, è andata in scena la seconda notte di scontri e devastazioni. Centinaia di manifestanti scesi in strada per protestare contro le forze dell’ordine, inizialmente in modo pacifico. Poi però, dopo il coprifuoco imposto alle 20 ora locale, si ... Leggi su ilprimatonazionale

