Volley, la Federazione stila il nuovo protocollo per la ripresa dell’attività (Di martedì 25 agosto 2020) Fornire le massime garanzie per tutelare la salute di atleti, ufficiali di gara e tutti gli addetti ai lavori. Questo lo scopo del nuovo protocollo stilato dalla Federazione Italiana Pallavolo, di concerto con le Leghe di pallavolo Serie A Femminile e Maschile per permettere la ripartenza dell’attività delle squadre di Alto Livello (Serie A). Il nuovo protocollo è stato redatto tenendo in considerazione le proposte pervenute dalle Leghe di Serie A Femminile e Maschile, dalle loro commissioni mediche e dall’AMIV (Associazione Medici Italiani Volley) e recependo ovviamente le indicazioni del Cts. Leggi su sportface

avvelenatrice : @AndreaMinali @Milestemplaris Condivisa tra club e federazione? Nel calcio sarebbe impossibile visto che la FIGC è… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Federazione Volley, la Federazione stila il nuovo protocollo per la ripresa dell'attività Sportface.it Emanato il nuovo protocollo per la ripresa dell'attività

ROMA- La Federazione Italiana Pallavolo, insieme alle leghe di pallavolo serie A Maschile e Femminile, ha stilato il protocollo per permettere la ripartenza dell’attività delle squadre di alto livello ...

Maria Tenza nuova palleggiatrice dell'Accademia Volley

Scrive Giovanni Accettola, per l'ufficio stampa dell'Accademia Volley Benevento: E' appena scesa la sera ad Acciaroli (SA), dopo un'altra giornata di lavoro al suo Molo 42, un delizioso e accogliente ...

ROMA- La Federazione Italiana Pallavolo, insieme alle leghe di pallavolo serie A Maschile e Femminile, ha stilato il protocollo per permettere la ripartenza dell’attività delle squadre di alto livello ...Scrive Giovanni Accettola, per l'ufficio stampa dell'Accademia Volley Benevento: E' appena scesa la sera ad Acciaroli (SA), dopo un'altra giornata di lavoro al suo Molo 42, un delizioso e accogliente ...