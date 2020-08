Volkswagen ID.3 - 531 km con una sola carica nel test dell' ''hypermiler'' (Di martedì 25 agosto 2020) La Volkswagen ha organizzato un test per dimostrare le qualità della ID.3, percorrendo con una sola carica i 531 km che separano la fabbrica tedesca di Zwickau dalla città svizzera di Schaffausen. Il consumo finale è stato pari a 10,9 kWh/100 km, contro un dato ufficiale compreso tra 14,5 e 15,4 kWh/100 km. La velocità media è stata di 56 km/h con tempo di percorrenza di circa 9 ore. Oltre 100 km in più dell'autonomia dichiarata. La vettura del test, una 1ST Pro Performance da 204 CV con batterie da 58 kWh che dichiara 420 km di autonomia nel ciclo Wltp, è stata guidata dall'esperto hypermiler Felix Egolf, capace di ottenere oltre 100 km di autonomia extra su strade aperte al traffico grazie alla ... Leggi su quattroruote

La Volkswagen ha organizzato un test per dimostrare le qualità della ID.3, percorrendo con una sola carica i 531 km che separano la fabbrica tedesca di Zwickau dalla città svizzera di Schaffausen. Il ...