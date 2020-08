Volkswagen Financial Services - Il primo semestre si chiude in lieve crescita, +1,8% (Di martedì 25 agosto 2020) Se i contratti già attivi hanno portato Volkswagen Financial Services a chiudere il primo semestre dellanno, malgrado il lockdown, con dati operativi in crescita dell1,8% per 21,3 milioni di unità nei 48 Paesi dovè presente, la sottoscrizione di nuovi clienti è invece rallentata del 17,4% nei sei mesi in questione, a quota 3,4 milioni di unità. Ciò ha comportato un risultato economico in calo del 9,8% a 1,16 miliardi di euro, contro gli 1,28 miliardi dello stesso periodo del 2019. Una tenuta che si è tradotta in una crescita in alcuni Paesi, come lItalia, dove, con un 2% della quota di mercato, la Volkswagen ora è in quarta posizione dopo le tre big Leasys, Arval e ALD ... Leggi su quattroruote

