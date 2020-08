Viviana Parisi, parla il padre: “Grande superficialità nelle ricerche di mia figlia” (Di martedì 25 agosto 2020) Sul caso di Viviana Parisi è intervenuto il padre, criticando la superficialità registrata nelle indagini. I 16 mila fotogrammi dei droni non sono stati utilizzati a dovere. Si ritorna sul caso della dj trovata morta in provincia di Messina, Viviana Parisi. Suo padre, Luigino Parisi, si è recato in data odierna al tribunale di Patti … L'articolo Viviana Parisi, parla il padre: “Grande superficialità nelle ricerche di mia figlia” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

