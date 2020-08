Viviana Parisi, il giorno dopo la scomparsa il corpo ripreso da un drone. Ora si cercano le immagini di Gioele (Di martedì 25 agosto 2020) Lo scontro tra la famiglia di Viviana Parisi – la dj morta nelle campagne di Caronia (Messina) insieme al figlio Gioele, 4 anni – e chi ha condotto le ricerche non è più un mistero. Come è possibile che il corpo del bimbo sia stato trovato, dopo oltre quindici giorni di ricerche, da un ex carabiniere armato soltanto di falce, senza droni né cani molecolari? E soprattutto, come sono morti Viviana e Gioele? Adesso, ad alimentare (ancora di più) le polemiche, sono le parole del procuratore di Patti Angelo Cavallo secondo cui, il giorno dopo la scomparsa, il 4 agosto, dalle immagini girate dai vigili del fuoco con un drone, si vede ... Leggi su open.online

Adnkronos : #VivianaParisi, Soccorso alpino Sicilia: 'Estromessi da ricerche' - SkyTG24 : Giallo Caronia, nuovo sopralluogo degli esperti nei boschi - Corriere : ?? Tensione tra pm e vigili del fuoco - Adnkronos : #VivianaParisi, il padre: 'Ricerche superficiali, mi sono girate...' /Video - bizcommunityit : Caronia: slitta a domani autopsia Gioele. Papà della dj: 'Ricerche superficiali' -