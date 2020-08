Viviana e Gioele, gli esami del Dna: ecco cosa rivelano i 6 campioni (Di martedì 25 agosto 2020) Si svolgeranno domani gli esami genetici sui campioni prelevati dalla ‘Opel Corsa' con cui Viviana Parisi ha percorso il suo ultimo viaggio verso Caronia. Si tratta di "accertamenti non ripetibili di tipo biologico" disposti dalla Procura di Patti nell'ambito dell'inchiesta sulla morte della 43enne e del figlioletto di quattro anni, nelle campagne che circondano l'autostrada dove è avvenuto l'incidente automobilistico che ha fatto scappare Viviana col suo bimbo in braccio. Saranno eseguiti accertamenti su sei campionature effettuate il 6 agosto scorso sull'Opel Corsa di Viviana per verificare l'eventuale presenza di profili genetici della famiglia o di altri soggetti. Gli esami si terranno domani, alle 10 e 30, nel laboratorio di genetica forense del gabinetto ... Leggi su howtodofor

