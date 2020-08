Vitiligine, tofacitinib favorisce la ripigmentazione (Di martedì 25 agosto 2020) Vitiligine: tofacitinib favorisce la ripigmentazione della pelle. Il farmaco è approvato dall’Fda per la terapia dell’artrite reumatoide L’inibitore delle JAK chinasi tofacitinib, approvato dall’Fda per la terapia dell’artrite reumatoide e in studio anche per la psoriasi, ha dimostrato di essere efficace contro la Vitiligine favorendo la ripigmentazione della pelle in una donna di 53 anni… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

