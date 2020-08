Vita e opere di Pojana - Pennacchi, il volto nuovo dello show italiano (Di martedì 25 agosto 2020) L’uomo nuovo nel panorama dello spettacolo italiano ha stazza omerica, battute fulminanti e porta in dote una narrazione preziosa, diversa da molto cianciare cui siamo costretti in questi tempi frettolosi. È un attore che ha nella umanità grondante e sincera la sua cifra esistenziale, non solo stilistica. Andrea Pennacchi, 50 anni, padovano, figlio di un partigiano finito in un campo di concentramento (gli ha dedicato uno spettacolo che sta portando in giro per l'Italia: Mio padre, appunti su una guerra civile), pilota dell’Alitalia mancato, attore per quella naturale inclinazione che hanno certi vecchi ragazzi, capaci di creare mondi da un dettaglio, uno sbuffo di Vita, un inciampo. Pennacchi ha un percorso solido alle spalle, tanta gavetta, tanto teatro, ... Leggi su gqitalia

Helliot_Spencer : @AngeloRindone @laGattaSakura Io gli auguro di rimettersi per tre motivi: -questione di civiltà -dubito imparerebbe… - arimichi_ : Così potrei dedicarmi alla beneficenza, alle opere di carità, potrei adottare bimbetti e fare volontariato nei cani… - MirkoBullegas : RT @Massimo20_Pod: Il pianto del bambino e la risata dell'anziana: lo scultore Medardo Rosso nelle sue opere apparentemente non finite si f… - schinwalker : La mia unica ragione di vita rimasta sono le opere di Kii Kanna - Piola743 : RT @BeppeBort: San Bartolomeo, intercedi perché –imitando il tuo passaggio discreto per la vita- io sappia unirmi a Dio e dare testimonianz… -

Ultime Notizie dalla rete : Vita opere Vita e opere di Pojana - Pennacchi, volto nuovo dello show italiano GQ Italia Metro B, restyling arcobaleno al capolinea. Raggi: «Così migliora la vita quotidiana in città»

Guardate, cari passeggeri e concittadini, quant’è bella la metro B. Una festa di colori, giallo, blu, melanzana, nero, grigio, celeste... Sembra di stare a Parigi, ricorda il Beaubourg... In vista di ...

Arte digitale medialab festival artisti opere

Le nuove forme di arte digitale che uniscono estetica, tecnologia e comunicazione. La condivisione di idee dei medialab dove si esplorano nuove aree di confine tra immagine, suono, design, moda e arch ...

Guardate, cari passeggeri e concittadini, quant’è bella la metro B. Una festa di colori, giallo, blu, melanzana, nero, grigio, celeste... Sembra di stare a Parigi, ricorda il Beaubourg... In vista di ...Le nuove forme di arte digitale che uniscono estetica, tecnologia e comunicazione. La condivisione di idee dei medialab dove si esplorano nuove aree di confine tra immagine, suono, design, moda e arch ...