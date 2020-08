“Vip” positivi al covid di ritorno dalla Costa Smeralda: da Federico Fashion Style ad Aida Yespica, aumentano i casi (e le dichiarazioni) (Di martedì 25 agosto 2020) Sono oltre venti i personaggi famosi che, di ritorno dalla Costa Smeralda, sono risultati positivi al tampone per il covid-19. Dai volti di “Uomini e Donne” ai calciatori, fino alle starlette dello showbiz: la lista dei “contagiati” si allunga di ora in ora. Quasi tutti sono asintomatici o con sintomi lievi. L’ultima ad aver svelato la positività al tampone è stata la showgirl venezuelana Aida Yespica. “Al rientro dalle vacanze in Sardegna ho fatto il tampone pur non avendo sintomi e purtroppo ho riscontrato di essere positiva al covid-19. Per fortuna sto bene, sono asintomatica”, le sue parole. Anche Antonella Mosetti era in vacanza a Porto Cervo, in Sardegna. ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : “Vip” positivi al covid di ritorno dalla Costa Smeralda: da Federico Fashion Style ad Aida Yespica, aumentano i cas… - Noovyis : (“Vip” positivi al covid di ritorno dalla Costa Smeralda: da Federico Fashion Style ad Aida Yespica, aumentano i ca… - Mat83Red : Adesso le paga lui le spese sanitarie?? Fa tanto lo splendido e poi.... #briatore #vip #BILLIONAIRE #COVIDIOTS… - 1Lupac0 : @Iperborea_ Gente che è andata ad Ibiza e in Croazia e poi in Sardegna, magari già positivi. però il problema e la… - PaluzzoM : Ma chissà quanti pseudo vip e influencer che sono stati al Billionare di Briatore saranno positivi????? -

Ultime Notizie dalla rete : “Vip” positivi