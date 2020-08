Vino: nel Chianti nasce la cooperativa Vivito (Di martedì 25 agosto 2020) Dalla fusione di due cantine cooperative della Val d’Elsa nasce Vivito, la principale realtà cooperativa toscana nel settore vitivinicolo Con oltre 105.000 quintali di uva lavorata ed un valore della produzione che raggiunge i 12,5 milioni di Euro, i soci delle cantine cooperative di Certaldo e Poggibonsi, circa 700, danno vita alla più grande aggregazione regionale… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

