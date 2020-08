VIDEO | Coronavirus, Zedda (vicepresidente Sardegna): “Tamponi? Non decide Zingaretti” (Di martedì 25 agosto 2020) ROMA – “Si sta lavorando in maniera seria per costruire questa intesa sui tamponi reciproci tra Lazio e Sardegna, io credo si debba investire anche sulla prevenzione”. La vice presidente della regione Sardegna, Alessandra Zedda, nel corso di una intervista Skype con la Dire, alza i toni contro il governatore del Lazio: “Il presidente Solinas aveva chiesto un controllo degli ingressi, ma e’ stato negato dal governo. Adesso solo perche’ alza il dito Zingaretti qualcuno pensa che ci debbano essere i test nei porti e negli aeroporti”. Leggi su dire

