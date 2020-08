Vida Loca: nuovo video dei Black Eyed Peas (Di martedì 25 agosto 2020) I Black Eyed Peas continuano a promuovere la loro era reggaeton, con un nuovo singolo intitolato Vida Loca. Con loro Tyga e Nicky Jam. Appena rilasciato il video musicale. Vida Loca, il nuovo singolo Un album tutto in spagnolo, con influenze reggaeton. Ci hanno pensato in tanti, con l’ascesa della moda lanciata dalla Despacito di Luis Fonsi e Daddy Yankee. Da icone come Akon, che pubblica nel 2019 il suo El Negreeto, a Katy Perry che riprende Daddy Yankee per il suo remix di Con Calma. A questa tendenza si aggiungono i Black Eyed Peas, che alle tendenze amano andar dietro. Nella loro formazione attuale sprovvista di Fergie contano un membro latinoamericano ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

ZeusMega : RT @Peppe_FN: 'Portami giù dove non si tocca Dove la vida è loca Andiamo a ruota Questa notte è nostra Faremo come il vento Da zero a cento… - Peppe_FN : 'Portami giù dove non si tocca Dove la vida è loca Andiamo a ruota Questa notte è nostra Faremo come il vento Da ze… - weltschmerz96 : Io a 18.... sorry frapoll2 por mi vida loca - Lostingroove : È online il videclip di “VIDA LOCA” (feat. Nicky Jam e Tyga), il nuovo singolo dei BLACK EYED PEAS - joongdollz : @prjsjimin Lsjsks c la vida loca ;) -

Ultime Notizie dalla rete : Vida Loca “Vida loca”, Black Eyed Peas: testo e videoclip della canzone L'Opinionista Video: BLACK EYED PEAS – “Vida Loca”

È online il videclip di “VIDA LOCA” (feat. Nicky Jam e Tyga), il nuovo singolo dei BLACK EYED PEAS estratto da “TRANSLATION”. La clip, che ha raggiunto 13 milioni di views in pochi giorni, vede ancora ...

“Vida loca”, Black Eyed Peas: testo e videoclip della canzone

Disponibile il nuovo singolo feat. Nicky Jam e Tyga che fa parte di “Translation”, l’album di recente pubblicazione e primo sotto etichetta Epic Records È online il videclip di “Vida Loca” (feat. Nick ...

È online il videclip di “VIDA LOCA” (feat. Nicky Jam e Tyga), il nuovo singolo dei BLACK EYED PEAS estratto da “TRANSLATION”. La clip, che ha raggiunto 13 milioni di views in pochi giorni, vede ancora ...Disponibile il nuovo singolo feat. Nicky Jam e Tyga che fa parte di “Translation”, l’album di recente pubblicazione e primo sotto etichetta Epic Records È online il videclip di “Vida Loca” (feat. Nick ...