Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2020 ore 18:15 (Di martedì 25 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 25 AGOSTO 2020 ORE 17.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE MARCO CILUFFO INIZIAMO DAL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA PER FUMO IN CARREGGIATA A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO ALTEZZA DELL’USCITA 12 CENTRALE DEL LATTE AL MOMENTO RIMANE CHIUSA AL TRAFFICO VIA BELMONTE IN SABINA IN DIREZIONE COLLEVERDE RIPERCUSSIONE ANCHE SU VIA NOMENTANA ALTEZZA RACCORDO ANULARE NEI DUE SENSI SULLA VIA APPIA CODE PER INCIDENTE TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO SI RALLENTA INVECE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO PER I CANTIERI ATTIVI SI RALLENTA SULLA A24 Roma TERAMO ATTIVO RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA TRA LE ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2020 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2020 ore 17:45: VIABILITÀ DEL 25 AGOSTO 2020 ORE 17… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2020 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2020 ore 17:15: VIABILITÀ DEL 25 AGOSTO 2020 ORE 16… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2020 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico Roma del 06-08-2020 ore 18 | 30 Zazoom Blog