“Vi dico come sta Beau”. Tiziano Ferro, il suo amato cane è ancora in clinica: le sue condizioni (Di martedì 25 agosto 2020) come sappiamo tutti, Tiziano Ferro ha lasciato tutti senza parole con il post che ha condiviso sul suo profilo Instagram, nel quale ha annunciato che il suo amatissimo cane Beau ha avuto un’emorragia interna ed è stato operato d’urgenza: “Ci avevano detto che sarebbe stata lunga, difficile e con poche speranze per l’età del cane”, ha raccontato il cantante, il quale ha ammesso di aver trascorso una notte insonne in attesa di notizie del suo cane. All’inizio della sciagura i veterinari pensavano a un tumore, ma poi si è scoperto che il cane è nato con due milze e che una delle due si è accidentalmente lacerata. “Dovrebbe essere solo questo, se Dio vuole”, ha poi aggiunto ... Leggi su caffeinamagazine

