Vertice Italia-Cina, il sociologo Orsini: «Per il governo Conte la crisi economica si batte alleandosi con l’estremo oriente» (Di martedì 25 agosto 2020) «L’Italia è un Paese in declino da vent’anni e deve inventarsi un futuro. Perlomeno, questo è ciò che Conte stava facendo con la Cina: gettare l’Italia negli affari cinesi pensando che il nostro Paese ne avrebbe tratto un beneficio tra vent’anni». Sui rapporti tra Italia e Cina il professor Alessandro Orsini, direttore dell’Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale dell’università Luiss, ha le idee chiare: solo una questione di soldi. Il Vertice di oggi tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il suo omologo cinese Wang Yi, ha riacceso il dibattito sui rapporti tra Pechino e Roma, inseriti in un Contesto internazionale che vede ancora tese le ... Leggi su open.online

