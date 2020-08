"Vergognati, vieni qua da me razzista". La Russa perde le staffe, lite senza precedenti con Migliore in diretta tv | Video (Di martedì 25 agosto 2020) A l'Aria che tira, il programma di La7 condotto da Francesco Magnani, va in scena un duro scontro tra Gennaro Migliore e Ignazio La Russa. A iniziare è il deputato di Italia Viva che esordisce sulla polemica che ha travolto Nello Musumeci. La sua colpa? Quella di aver chiesto al governo di chiudere hotspot e centri di accoglienza, visti i continui sbarchi che stanno affossando la sua Regione. "Musumeci si occupi di più dei suoi cittadini", afferma Migliore dimenticando che è proprio per questo che Musumeci vuole sigillare tutto. "Ma và, và - replica immediatamente il senatore di Fratelli d'Italia, che si innervosisce -. Vergognato, razzista. vieni qua da me, sei un pessimo meridionale". Ma nulla, neanche il conduttore riesce a placare gli animi: ... Leggi su liberoquotidiano

