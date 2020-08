Venezia: Emma Dante, la sorellanza tra cinema-teatro (Di martedì 25 agosto 2020) ROMA, 25 AGO - E' la nostra drammaturga per eccellenza, i suoi testi e spettacoli fanno il giro del mondo, portabandiera di una nuova generazione di autori capaci di rinnovare il teatro con una linfa ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Parliamo di festival del cinema, tra quelli imminenti, con Venezia pronta al debutto della sua più imprevedibile ed imprevista edizione, e Berlino, che per febbraio 2021 ha lanciato la bomba di una no ...ROMA, 25 AGO - E' la nostra drammaturga per eccellenza, i suoi testi e spettacoli fanno il giro del mondo, portabandiera di una nuova generazione di autori capaci di rinnovare il teatro con una linfa ...