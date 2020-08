Venezia 2020: Matt Dillon entra in giuria (Di martedì 25 agosto 2020) L'attore statunitense Matt Dillonentra nella giuria internazionale di Venezia 2020 in sostituzione del regista rumeno Cristi Puiu. L'attore statunitense Matt Dillon entra a far parte della giuria internazionale del Concorso di Venezia 2020. Dillon sostituirà il regista rumeno Cristi Puiu, impossibilitato a partecipare, che la Mostra ringrazia per aver a suo tempo accettato l'incarico, e per la sensibilità dimostrata nel tentativo di tenere fede all'impegno assunto, anche quando sono emerse impreviste difficoltà. La carriera cinematografica di Matt Dillon si estende per tre decenni dimostrando l'ampia gamma del suo ... Leggi su movieplayer

La carriera cinematografica di Matt Dillon si estende per tre decenni dimostrando l'ampia gamma del suo talento, dai ruoli drammatici alla commedia. Dillon ha espresso la sua grande versatilità nella ...

