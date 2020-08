Vela, il Campionato italiano Giovanile Under 17 ad Ostia: oltre 100 gli equipaggi presenti (Di martedì 25 agosto 2020) ROMA - Dal 1 al 3 settembre Ostia ospiterà il Campionato italiano Giovanile Under 17 di Vela. Sono più di 100 gli equipaggi, dai 9 ai 16 anni, che prenderanno parte alla manifestazione organizzata ... Leggi su corrieredellosport

ROMA - Dal 1 al 3 settembre Ostia ospiterà il Campionato Italiano Giovanile Under 17 di vela. Sono più di 100 gli equipaggi, dai 9 ai 16 anni, che prenderanno parte alla manifestazione organizzata dal ...

Presentazione Campionati Italiani Classi Olimpiche - Follonica 2020

Il CICO è una delle principali Regate FIV, e nella sua versione unificata con tutte le classi in unica località e stessa data, giunge quest'anno alla XXVII (ventisettesima) edizione, dall'esordio del ...

