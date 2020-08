Vasto incendio alle porte di Roma: gli ‘angeli’ della Protezione Civile salvano 6 cagnolini da morte certa (FOTO) (Di martedì 25 agosto 2020) Un Vasto incendio è scoppiato nei minuti scorsi alle porte di Roma, nella zona di Fonte Nuova. Il rogo sta interessando dei terreni situati lungo via Monte Bianco. incendio Fonte Nuova: salvati sei cagnolini Sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco, stanno operando i moduli della Protezione Civile Giannino Caria Paracadutisti Onlus. Proprio i volontari della Protezione Civile hanno salvato da morte certa sei cagnolini che si trovavano in una struttura presente nell’area minacciata dall’avanzare delle fiamme. L’intervento è ancora in corso. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

emergenzavvf : #Roma #22agosto 18:00, sette squadre e l’elicottero AB412 dei #vigilidelfuoco sono al lavoro per spegnere un vasto… - emergenzavvf : I #vigilidelfuoco sono impegnati da questa notte con tre squadre, due #Canadair e un elicottero per spegnere un vas… - CorriereCitta : Vasto incendio alle porte di Roma: gli angeli della Protezione Civile salvano 6 cagnolini da morte certa (FOTO) - occhio_notizie : Bracigliano, incendio sul monte Ariella: fumo e aria irrespirabile - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: ??Vasto incendio nel Ravennate, brucia il bosco del monte Battaglia -