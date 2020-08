Vanity Fair Confidential: ecco di che cosa parla il nuovo numero di Vanity Fair con direttore artistico Paolo Genovese (Di martedì 25 agosto 2020) Un numero speciale quello di Vanity Fair, in edicola dal 26 agosto, che parla di supereroi e dei «superpoteri», responsabilità, impegno, ma anche creatività ed evasione, a cui tutti dovremo attingere per affrontare le incognite del futuro. Paolo Genovese, il regista del film campione d’incassi Perfetti Sconosciuti – che è entrato nel Guinness dei primati per numero di remake, 20, in tutto il mondo – cura la direzione artistica di questo numero interrogandosi sulle emozioni che in tanti abbiamo provato in questi mesi e sulle sfide che ci attendono nei prossimi mesi. Leggi su vanityfair

ruinthistownn : ma davvero vanity fair ha scritto tutto ciò —?????? - positanonews : Costa d’Amalfi, le migliori pasticcerie secondo Vanity Fair: “Angelo” e La “Zagara” a Positano tra le #news… - GladMD19 : RT @VanityFairIt: Ama così tanto l’Europa da far dimenticare di essere americano. @PatrickDempsey ci racconta del suo amore per l’Umbria e… - vitti2173 : RT @Ladynomics: Numero di Settembre di Vanity Fair USA: #BreonnaTaylor in copertina ed il numero e' curato dal bravissimo Ta-Nehisi Coates… - lucianatingz : vanity fair ma che mi combini? 'non poteva dirlo in televisione perchè molte persone non sapevano che ci amassimo',… -

Ultime Notizie dalla rete : Vanity Fair Vanity Fair Confidential: ecco di che cosa parla il nuovo numero di Vanity Fair con direttore artistico Paolo Genovese Vanity Fair.it Vanity Fair Confidential: ecco di che cosa parla il nuovo numero di Vanity Fair con direttore artistico Paolo Genovese

Il direttore Simone Marchetti e il vicedirettore Malcom Pagani raccontano il nuovo numero in edicola dal 26 agosto, realizzato sotto la direzione artistica di Paolo Genovese e dedicato ai supereroi Un ...

I «Supereroi» di Paolo Genovese nel nuovo numero di «Vanity Fair»

Con la direzione artistica del regista Paolo Genovese, «Vanity Fair», in edicola dal 26 agosto, dedica questo numero all’inizio di una nuova stagione, in cui tutti dovremo attingere a impegno, respons ...

Il direttore Simone Marchetti e il vicedirettore Malcom Pagani raccontano il nuovo numero in edicola dal 26 agosto, realizzato sotto la direzione artistica di Paolo Genovese e dedicato ai supereroi Un ...Con la direzione artistica del regista Paolo Genovese, «Vanity Fair», in edicola dal 26 agosto, dedica questo numero all’inizio di una nuova stagione, in cui tutti dovremo attingere a impegno, respons ...