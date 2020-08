Valeria Marini esito tampone: “Doloroso” e confessioni amici famosi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Valeria Marini ha confessato di essersi sottoposta al tampone naso-gola. Dopo le serate passate in Sardegna (dove si è verificato un boom di contagiati), ha pensato fosse giusto sapere se ha contratto il Coronavirus. Non è stato facile, ha spiegato, ma per fortuna non ha il Covid-19. Ha poi parlato di due suoi amici: Flavio … L'articolo Valeria Marini esito tampone: “Doloroso” e confessioni amici famosi proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Adnkronos : Valeria Marini: ''Ho visto sia #Briatore che Federico Fashion Style ma sto bene, mio tampone è negativo' - Leaderdelsettor : RT @Adnkronos: Valeria Marini: ''Ho visto sia #Briatore che Federico Fashion Style ma sto bene, mio tampone è negativo' - RomaPuledrina : @Majin79 Non capisco queste cose alla Valeria Marini - artvneil : Valeria Marini 2.0 #TastesLikeStrawberries - Lilla201092 : Unpopular opinion: non sopporto Valeria Marini e manco mi fa ridere. Cià. -