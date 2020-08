Valeria Marini e Gianluigi Martino cosa succede alla coppia? Le parole del direttore Alessi (Di martedì 25 agosto 2020) Contagiosa, allegra e sorridente Valeria Marini sembra stia trascorrendo un’estate sotto tono, il gossip si è poco occupato di lei nonostante la sua storia d’amore con Gianluigi Martino sia nata sotto i riflettori e lei non abbia mai fatto niente per tenerla nascosta. Secondo alcuni rumors, e anche per il fatto che i due da settimane non appaiono insieme sui social, Valeria e boyfriend si sarebbero lasciati. Un silenzio di coppia che fa intuire che qualcosa sia successo e che per il momento la showgirl non ne voglia parlare. A confermare l’intuizione che non è solo pettegolezzo il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi che nella sua rubrica su Libero ha confidato d’aver provato a contattare ... Leggi su quotidianpost

DatSjaki : @davionysus MA MAGMORTAR È UNA PAPERA DHSJFGDSHFGHJ È COME DIRE CHE PAPERINO HA LE LABBRA DI VALERIA MARINI - oroscopoporno : 'Tanto io non avrò mai qualcuno che mi ama' (cit. Valeria Marini - Tempation Island Vip) - cescqrt10 : @Gabr_yss @cippiriddu @perchetendenza Non ho capito perché Valeria Marini sfugga alla prima categoria - Gabr_yss : @cippiriddu @perchetendenza Un parrucchiere di Anzio che ha un programma dove fa i capelli a delle chiattone burine e a valeria marini - valerx_ : Raga chi si ricorda tutti in piedi all’Ariston,Valeria Marini in prima fila tutti a ballare con le mani in alto e l… -

Ultime Notizie dalla rete : Valeria Marini Valeria Marini e il suo Gianluigi: amore studiato a tavolino? SoloDonna Valeria Marini ha lasciato Gianluigi Martino?/ Roberto Alessi: “silenzio assordante”

Valeria Marini è tornata single? Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000, lancia la bomba: la showgirl sarda si è lasciata col fidanzato Gianluigi Martino? Valeria Marini e Gianluigi Martino si ...

La Marini ha avuto contatti con Federico Fashion Style, positivo a Covid-19

Valeria Marini si è sottoposta al tampone per il Coronavirus dopo che il suo amico Federico Fashion Style è risultato positivo.

Valeria Marini è tornata single? Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000, lancia la bomba: la showgirl sarda si è lasciata col fidanzato Gianluigi Martino? Valeria Marini e Gianluigi Martino si ...Valeria Marini si è sottoposta al tampone per il Coronavirus dopo che il suo amico Federico Fashion Style è risultato positivo.