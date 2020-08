Valentina Misseri: “Mio padre uscirà, ma solo lui può aver ucciso Sarah. Mamma e Sabrina? Innocenti" (Di martedì 25 agosto 2020) “Bella giustizia! Non solo per mia madre e Sabrina che sono Innocenti, ma soprattutto per Sarah. solo la gente è stata soddisfatta, ha avuto i suoi colpevoli”. Valentina Misseri commenta così, in un’intervista al Fatto Quotidiano, la possibilità che suo padre Michele esca presto dal carcere, visto che a settembre potrà fare richiesta di pene alternative. La donna prosegue:“Ogni giorno penso a mia madre e mia sorella in carcere e alle loro giornate infinite. Con questa storia, oltre a essere stata spezzata una vita, sono state distrutte tante famiglie. Fu indagata mezza Avetrana, ma il solo colpevole è mio padre”.Sulla sorella e la madre:“Anche ... Leggi su huffingtonpost

