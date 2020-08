Vaccino, la prima volontaria: «Il Covid mi ha toccato da vicino» (Di martedì 25 agosto 2020) All’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma è stata inoculata la prima dose di vaccino contro il coronavirus. «Sono emozionata e orgogliosa. Spero che il mio gesto possa servire a salvare delle vite, possa essere utile al Paese intero. E possa essere d’aiuto a chi, come me, ha perso una persona cara a causa del Covid». Ha 50 anni ed è romana la prima dei 90 volontari selezionati dall’Imu su oltre 7mila candidature arrivate dopo l’annuncio dell’avvio della sperimentazione sull’uomo. Leggi su vanityfair

