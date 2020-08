"Vaccino italiano pronto a primavera" (Di martedì 25 agosto 2020) Francesca Angeli Il direttore dello Spallanzani: "Obbligatorio? Dovrà essere fortemente raccomandato" «Sta bene, la volontaria sta benissimo ed è già tornata a casa». La prima dose del Vaccino contro il Covid-19 interamente made in Italy è stata somministrata e il direttore sanitario dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, soddisfatto tira il primo sospiro di sollievo Professor Vaia è andato tutto come previsto? «Alle 8,30 abbiamo somministrato la dose alla volontaria, una donna di 55 anni. È rimasta in osservazione in ospedale fino alle 12,30. Non sono state riscontrate reazione negative ed è quindi tornata a casa. La terremo sotto osservazione per le prossime 24 settimane. Ha compiuto un gesto di generosità ed ha detto che lo ha fatto per dare una mano agli italiani ... Leggi su ilgiornale

