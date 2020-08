Vaccino Covid, Zingaretti ha risposto a Sharon Stone: “Sarà pubblico” (Di martedì 25 agosto 2020) Tramite Instagram, l’attrice statunitense Sharon Stone si è congratulata per il Vaccino italiano anti Coronavirus pubblico. Zingaretti le ha risposto poco dopo In occasione della prima giornata di test sull’uomo del Vaccino anti Coronavirus italiano, il presidente del Lazio Nicola Zingaretti ha assicurato tutti, confermando che: “Sarà pubblico, tutti coloro che ne avranno bisogno potranno … L'articolo Vaccino Covid, Zingaretti ha risposto a Sharon Stone: “Sarà pubblico” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

robersperanza : Una notizia importante: oggi è iniziata la sperimentazione sull’uomo del vaccino italiano. Le intelligenze e la ric… - nzingaretti : Oggi allo Spallanzani inizia la sperimentazione del vaccino anti #Covid sugli esseri umani, finanziata da… - Agenzia_Ansa : Al via la sperimentazione sull'uomo del vaccino anti-Covid interamente italiano allo Spallanzani di Roma. Inoculata… - MarcoSpanu7 : RT @Fidelio_H: @Acidelius Anche qui gli é scappata. Sperimentazione del vaccino contro il #covid allo #Spallanzani. Ah, il primario ci inf… - libellula58 : RT @repubblica: Le Borse di oggi, 25 agosto. Schiarite Usa-Cina sul commercio e speranze sul vaccino Covid, listini in rialzo [di FLAVIO BI… -

Inoculata stamattina la dose al primo volontario. In leggera flessione rispetto a ieri i nuovi contagi da coronavirus. Sono stati 953 nelle ultime 24 ore, 260.298 da inizio emergenza. Domenica erano s ...Le persone che hanno contratto il nuovo coronavirus e l’hanno debellato possono infettarsi di nuovo? È stata una delle tante domande che ci hanno accompagnato in questi mesi di pandemia e ora sembra c ...