Vaccini, nuovi farmaci e altre notizie sul coronavirus (Di martedì 25 agosto 2020) Il vaccino della AstraZeneca potrebbe essere pronto presto, insieme a una cura sperimentale. Negli Stati Uniti continua la polemica sull’uso del plasma. Usain Bolt positivo al covid-19. Leggi Leggi su internazionale

EllePi0402 : RT @Banca_MPS: Le speranze di nuovi vaccini per il #Covid-19 unite alle notizie sui negoziati tra #USA-#Cina stanno sostenendo i mercati in… - RenzoValentini2 : RT @MaraSartori1: Scusate ma chi è Burioni? Lui vorrebbe obbligare? Una legge che obblighi i non Virologi a stare zitti e a fare da cavie a… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini nuovi

Internazionale

Dopo i quattro casi di contagio da covid 19 accertati fra gli ospiti del camping Isuledda di Cannigione - una ragazza romana già rientrata nella capitale e tre giovani in isolamento in un appartamento ...«Grandi notizie. Il nuovo vaccino italiano sarà dichiarato bene comune». A commentare quanto annunciato lunedì dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è Sharon Stone che in un post su I ...