Ustionata mentre accende il barbecue con l'alcol, gravissima donna di 48 anni di Marsciano (Di martedì 25 agosto 2020) Una donna di 48 anni è rimasta gravemente Ustionata a causa di un incidente domestico avvenuto questa sera. Secondo quando riferisce una nota dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia,

Ultime Notizie dalla rete : Ustionata mentre Ustionata mentre accende il barbecue con l'alcol, gravissima donna di 48 anni di Marsciano PerugiaToday Accende il barbecue con l'alcol: avvolta dalle fiamme, ustioni su tutto il corpo. 48enne ricoverata in gravi condizioni

