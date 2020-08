Usa, la polizia spara di nuovo a un afroamericano: colpito da 7 colpi alle spalle. E scoppia la protesta (Di martedì 25 agosto 2020) Nel Wisconsin un episodio ancora da ricostruire, compreso il motivo peri quale il fermato non ha ascoltato l’ordine di non muoversi. Sembra l’ennesimo eccesso di uso della forza Leggi su lastampa

Kenosha, Wisconsin: ad un cittadino afroamericano viene intimato di non muoversi da tre poliziotti bianchi determinati ad arrestarlo, lui apre lo sportello della sua macchina ed . Continua a l ...