Usa, in Wisconsin agente di polizia spara alle spalle a un afroamericano: è grave | VIDEO (Di martedì 25 agosto 2020) Wisconsin, agente di polizia spara alle spalle a un afroamericano VIDEO Dopo il VIDEO di qualche giorno fa che testimoniava l’uccisione in Usa dell’afroamericano Trayford Pellerin e quello ormai celebre dell’omicidio di George Floyd, un altro filmato sconvolge adesso l’America: quello che mostra un agente di polizia che spara diversi colpi d’arma da fuoco alle spalle a un uomo di colore. Jacob Blake, questo il nome dell’uomo, si trova ora ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva, dopo aver subito un intervento chirurgico. La sparatoria è avvenuta a ... Leggi su tpi

