Usa, crede che il Coronavirus sia una bufala legata al 5G, la moglie viene contagiata e muore: “Non fate come me” (Di martedì 25 agosto 2020) crede che il Coronavirus sia una bufala legata al 5G: la moglie viene contagiata e muore crede che il Coronavirus sia una bufala legata al 5G, ma la moglie viene contagiata e muore: protagonista dell’incredibile vicenda è una coppia statunitense. Secondo quanto raccontato dalla Bbc, Brian Lee Hitchens, tassista della Florida, e sua moglie Erin erano convinti che il Covid-19 fosse un’invenzione fabbricata ad arte e legata alla rete 5G o che, comunque, non fosse nulla di più di una normale influenza. Per questo motivo entrambi non hanno mai indossato la ... Leggi su tpi

StufoRobot : @PartitoSciuridi Se per questo anche le mutande se non le cambi diventano un ricettacolo di microrganismi, che fac… - solodallamente : @Ymir_Aesir @giacomoghezzo @boscocreep Guarda, punti di vista, ognuno usa la sua piattaforma come crede con le cons… - BlowbackFranz : RT @CrinareOmri: @MMmarco0 Zangrillo, per me, può affermare ciò che crede, ci mancherebbe!!! Io adotterò misure di prevenzione finché non c… - senzavedere : gaiaofficial usa così tanto il filtro con le lentiggini che secondo me crede di averle sul serio - solodax : RT @CrinareOmri: @MMmarco0 Zangrillo, per me, può affermare ciò che crede, ci mancherebbe!!! Io adotterò misure di prevenzione finché non c… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa crede Crede che Coronavirus sia una bufala: la moglie viene contagiata e muore TPI Usa, crede che il Coronavirus sia una bufala legata al 5G, la moglie viene contagiata e muore: “Non fate come me”

Crede che il Coronavirus sia una bufala legata al 5G, ma la moglie viene contagiata e muore: protagonista dell’incredibile vicenda è una coppia statunitense. Secondo quanto raccontato dalla Bbc, Brian ...

Usa, i repubblicani si affidano ancora a Trump

I repubblicani hanno nominato il presidente Usa, Donald Trump, come loro candidato alla presidenza durante una convention ridotta, che si è tenuta in North Carolina e a Washington, con l'inquilino del ...

Crede che il Coronavirus sia una bufala legata al 5G, ma la moglie viene contagiata e muore: protagonista dell’incredibile vicenda è una coppia statunitense. Secondo quanto raccontato dalla Bbc, Brian ...I repubblicani hanno nominato il presidente Usa, Donald Trump, come loro candidato alla presidenza durante una convention ridotta, che si è tenuta in North Carolina e a Washington, con l'inquilino del ...