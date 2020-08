Usa, alla convention repubblicana ospite d’onore la coppia che ha puntato le armi contro i manifestanti – il video (Di martedì 25 agosto 2020) Mark e Patricia McCloskey, i due avvocati che hanno attirato l’attenzione nazionale dopo aver puntato le pistole contro i manifestanti di Black Lives Matter fuori dalla loro casa di St. Louis, hanno difeso il diritto di usare le pistole per autodifesa e per difendere la loro proprietà nella prima notte della convention nazionale repubblicana del 24 agosto 2020. Mark e Patricia non si limitano a difendere le loro azioni, sostenendo le politiche del presidente Trump, ma lanciano un avvertimento: «questi radicali non si accontentano di marciare per le strade, vogliono camminare nelle sale del congresso, vogliono prendere il sopravvento, vogliono il potere. Questo è il partito di Joe Biden, queste sono le persone che si occuperanno del tuo futuro e del futuro ... Leggi su open.online

