USA 2020, Trump conquista la nomination repubblicana (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – “Altri quattro anni”. Lo show della convention repubblicana parte con un’ovazione all’ingresso di Donald Trump nell’arena dello Charlotte Convention Center, in North Carolina. Il tycoon è stato incoronato nuovamente candidato ufficiale alla Casa Bianca raggiungendo la soglia dei 1.276 delegati necessaria per correre il 3 novembre per la Casa Bianca. I 336 delegati di partito hanno votato a nome di tutti i delegati repubblicani impossibilitati a partecipare di persona ai lavori a causa delle restrizioni per il coronavirus. “Se volete fare impazzire i democratici dite altri 12 anni” scherza il tycoon incalzando il pubblico che gli va dietro gridando “altri 12 anni”. Il discorso di accettazione della nomination sarà pronunciato giovedì dalla Casa ... Leggi su quifinanza

