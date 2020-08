Usa 2020, Trump all'attacco in Nord Carolina: è scontro con Biden sul Covid (Di martedì 25 agosto 2020) Protagonista assoluto come previsto, fin dal primo giorno il presidente Donald Trump ha voluto per sé tutta la scena della Convention repubblicana : a sorpresa, si è presentato sul palco di Charlotte... Leggi su feedpress.me

SkyTG24 : Coronavirus Usa, Trump annuncia il plasma dei guariti come cura cntro il Covid-19 - Agenzia_Ansa : #coronavirus Trump,: 'Ok all'uso in emergenza di plasma convalescenteè'. Poi l'appello del presidente Usa ai guarit… - Agenzia_Ansa : Emirati disertano incontro con Israele e Usa: Netanyahu si è opposto alla vendita degli F-35 #ANSA - CosmaiMaurizio : Questa merda é stato votato dallo americani , con l'aiuto di putin : Corriere della Sera: Usa 2020, Trump: «I dem… - presanellarete : RT @LaStampa: Ancora un afroamericano ucciso dalla polizia in Usa: colpito da 7 colpi alle spalle. E scoppia la protesta -