Usa 2020, puntarono armi su corteo per George Floyd. Diventano testimonial della campagna di Trump: “Democratici proteggono criminali” (Di martedì 25 agosto 2020) Hanno acquisito notorietà durante le proteste per l’uccisione di George Floyd, quando davanti alla loro abitazione di Saint Louis, in Missouri, armati di pistola e fucile minacciarono i manifestanti di Black Lives Matter. Ora la coppia, il cui video divenne virale e fu ritwittato da Donald Trump, è intervenuta alla convention repubblicana. “I democratici proteggono i criminali dai cittadini onesti”, hanno affermato Mark e Patricia McCloskey. “Non importa dove vivete, la vostra famiglia non sara’ al sicuro in un’America governata dai democratici radicali”, hanno affermato i due. L'articolo Usa 2020, puntarono armi su corteo per George Floyd. ... Leggi su ilfattoquotidiano

