Usa 2020, Nikki Haley: Trump fa quello che non hanno fatto Obama-Biden (Di martedì 25 agosto 2020) 'Donald Trump merita altri 4 anni alla Casa Bianca perché mette sempre l'America First. Trump ha fatto quello che Barack Obama e Joe Biden si sono rifiutati di fare con Corea, Iran, Israele, Cina e ... Leggi su tgcom24.mediaset

SkyTG24 : Coronavirus Usa, Trump annuncia il plasma dei guariti come cura cntro il Covid-19 - Agenzia_Ansa : #coronavirus Trump,: 'Ok all'uso in emergenza di plasma convalescenteè'. Poi l'appello del presidente Usa ai guarit… - Agenzia_Ansa : California, in 7 giorni distrutti 400.000 ettari dagli incendi #ANSA - GoodMorningIT : Nell'edizione di oggi, #25agosto : La corsa al vaccino entra nel vivo Trump candidato ufficiale dei repubblicani… - CleopatraOsiris : RT @repubblica: Tim Scott: 'Biden ed Harris vogliono trasformare gli Stati Uniti in un'utopia socialista' [dalla nostra inviata ANNA LOMBAR… -