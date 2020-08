Usa 2020, la convention repubblicana è un festival di famiglia. Trump è dappertutto, gli altri? La pensano esattamente come lui (Di martedì 25 agosto 2020) E’ come ‘Jack in the box’, quel pupazzo che salta fuori a sorpresa da una scatola mentre voi girate una manovella e che in genere spaventa alle lacrime i bambini: in qualsiasi momento voi vogliate collegarvi con la convention repubblicana, apertasi la scorsa notte a Charlotte, in North Carolina, salta fuori Donald Trump. All’inizio, quando lo proclamano candidato repubblicano a Usa 2020. Durante, quando compare ‘a sorpresa’ con medici e infermieri in prima linea contro il coronavirus oppure con gli ostaggi americani liberati dalla sua Amministrazione (ne conta sei). E alla fine. Se non è in scena, twitta dietro le quinte, dando del “pazzo” al suo rivale Joe Biden. La convention repubblicana è ... Leggi su ilfattoquotidiano

