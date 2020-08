Usa 2020, il discorso dell’astro nascente dei repubblicani Nikki Haley: “I democratici dicono bugie, l’America non è razzista” (Di martedì 25 agosto 2020) Joe Biden e Kamala Harris sarebbero un “disastro per l’economia”. Questo perché “in gran parte del Partito Democratico ora va di moda dire che l’America è razzista. Questa è una bugia. L’America non è un paese razzista”. Lo afferma Nikki Haley, l’ex ambasciatrice americana all’Onu, durante la convention repubblicana. L'articolo Usa 2020, il discorso dell’astro nascente dei repubblicani Nikki Haley: “I democratici dicono bugie, l’America non è razzista” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Coronavirus Usa, Trump annuncia il plasma dei guariti come cura cntro il Covid-19 - Agenzia_Ansa : Usa, agenti sparano sette colpi alle spalle di un afroamericano. E' accaduto in Wisconsin #ANSA - Agenzia_Ansa : #coronavirus Trump,: 'Ok all'uso in emergenza di plasma convalescenteè'. Poi l'appello del presidente Usa ai guarit… - GiusiCollura : RT @Agenzia_Ansa: Usa, agenti sparano sette colpi alle spalle di un afroamericano. E' accaduto in Wisconsin #ANSA - Noovyis : (Usa 2020, la convention repubblicana è un festival di famiglia. Trump è dappertutto, gli altri? La pensano esattam… -