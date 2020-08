Una vita anticipazioni: Liberto anima in pena, Rosina lo perdonerà? (Di martedì 25 agosto 2020) Una vera catastrofe per tutti gli abitanti di Acacias 38: la fine del banco d’America potrebbe dire per loro povertà assoluta. Come si comporteranno di fronte a tutto questo? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita di domani 26 agosto 2020. Nella giornata di domani su Canale 5 andrà n onda la prima parte dell’episodio 1037 di Una vita. In queste ultime puntate è successo davvero di tutto: Rosina ha scoperto il tradimento di Liberto. Il piano di Genoveva è andato a buon fine tanto che l’uomo è stato cacciato di casa…Nel frattempo Ramon e la sua famiglia hanno preferito non raccontare quello che hanno scoperto su Alfredo. Ramon ha capito che dietro al suo incidente c’è la mano del ... Leggi su ultimenotizieflash

Miralem_Pjanic : Fortunatamente sto bene e sono asintomatico. Ma se c’è una cosa che ho imparato è che non bisogna mai dare niente p… - matteosalvinimi : Tasse, mutui, scadenze. Un ristoratore di Firenze si toglie la vita per la crisi economica legata al Covid. 44 anni… - Corriere : La lettera di una giovane positiva al Covid: «Sta lottando con tutte le sue forze, e io non posso vederlo, non poss… - GiorgiaDM_94 : RT @JiminsWifeIsHe1: Una ragazza ha avuto l'opportunità di fare una chiamata con i BTS, poteva dirgli quanto li amasse, quanto fossero tale… - salvo622012 : RT @BeppeGiulietti: Ancora oggi non manca chi mette “Sotto tiro” i cronisti costretti ad una “Vita Sotto scorta” per le minacce di mafiosi… -