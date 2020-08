«Una sola sera in discoteca: così ho infettato papà. Non riesco a perdonarmelo» (Di martedì 25 agosto 2020) La lettera di una giovane positiva al Covid: «Negativa solo mia mamma. Positivi i nonni, mia cugina di 12 anni e papà. Il nonno è finito in ospedale e ora è stato dimesso» Leggi su corriere

pisto_gol : 4 squadre sono arrivate in finale di EuropaLeague e Champions, una sola si disponeva con il 3:5:2. Come negli ulti… - gennaromigliore : Sulla #ReteUnica la nostra posizione è chiara: no a statalizzazioni né a monopoli privati, sì a una sola rete con p… - WarnerBrosIta : Dietro una sola parola possono celarsi mille enigmi. #TENET, Il nuovo attesissimo film di Christopher Nolan, sarà a… - saccocciona : @erry1976 @Miky_born2read Mi stupisco di te ?? alla risposta precedente c'è una sola parola che nasce spontanea - antovicente1 : RT @Corriere: Martina, la lettera di una 20enne: «Una sola sera in discoteca. Ho infettato papà: adesso è grave» -

Ultime Notizie dalla rete : Una sola Nel mondo esiste una sola farmacia (ed è cinese) Tempi.it Il corpo di «re» Cesare in discarica Gigliola Guerinoni, intrighi e amanti

Cesare il re viene trovato nel fondo di una discarica. La scatola cranica fracassata da colpi di martello, il corpo bruciato, è irriconoscibile. Solo il portachiavi dell’Ordine dei farmacisti permette ...

News Serie TV

La serie spin-off creata da John Logan ha esplorato le tensioni sociali della Los Angeles di fine anni Trenta. Penny Dreadful: City of Angels è stata senza dubbio una delle serie più attese e promette ...

Cesare il re viene trovato nel fondo di una discarica. La scatola cranica fracassata da colpi di martello, il corpo bruciato, è irriconoscibile. Solo il portachiavi dell’Ordine dei farmacisti permette ...La serie spin-off creata da John Logan ha esplorato le tensioni sociali della Los Angeles di fine anni Trenta. Penny Dreadful: City of Angels è stata senza dubbio una delle serie più attese e promette ...