Un posto al sole, spoiler 26 agosto 2020: Viola non perdona Eugenio (Di martedì 25 agosto 2020) Cosa accadrà nella puntata di Un posto al sole in onda giovedì 26 agosto 2020 su Rai 3? Continuano i problemi tra Viola ed Eugenio, che non riesce a farsi perdonare dalla moglie. Il segreto che coinvolge anche Susanna è troppo grave per la Bruni. Intanto, Nicotera prosegue le sue indagini per mettere le manette ai polsi del pericoloso Tregara, organizzando un nuovo blitz. Nelle puntate di Un posto al sole della settimana, Clara è preoccupata per Alberto e ha chiesto aiuto a Angela e sua madre Giulia. Entrambe le hanno consigliato di stare lontana dal Palladini, ma l’amore di Clara nei suoi riguardi è troppo forte. Proprio per questo, rischierà di mettersi in pericolo. Filippo e Serena sono ... Leggi su kontrokultura

