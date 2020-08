Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 25 agosto: Viola soffre per Eugenio (Di martedì 25 agosto 2020) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 25 agosto 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio in onda su Rai 3 alle 20.40? Andata in crisi dopo la confessione di Eugenio, che le ha detto del bacio tra lui e Susanna, Viola intenderà porre fine al suo matrimonio con il magistrato. Viola è sempre più turbata e in crisi a causa di quello che è successo tra EugenioArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

