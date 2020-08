UN POSTO AL SOLE, anticipazioni dal 31 agosto al 4 settembre 2020 (Di martedì 25 agosto 2020) anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre 2020:Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni dal 31 agosto al 4 settembre 2020Angela apprende della sbandata di Susanna per Eugenio a pochi giorni dal matrimonio della ragazza con Niko, ma non riesce a decidere se sia il caso di raccontare la verità al fratello. Arrivato a Mosca, Fabrizio Rosato è in procinto di conoscere una donna molto intrigante. Ignaro delle reali ricchezze del collega, Mariella e Guido invitano a cena Cotugno. Niko è sempre più proiettato sulla sua vita matrimoniale, intanto un confronto con Angela mette Susanna nella condizione di guardare ... Leggi su tvsoap

