Un po' Ancelotti, un po' Conte e Lippi ma tanto Pirlo: sì, la 'prima' di mister Andrea ci ha convinto

Non possiamo ancora sapere come sarà il Pirlo allenatore ma possiamo già farci una prima idea su come sarà il Pirlo comunicatore. In attesa di scoprire il suo modo di allenare, di capire il modulo e q ...

Coman e il 'nonnismo tattico' di Conte e Allegri: alla Juve il francese era solo 'un ragazzino'

A proposito di Juve e svecchiamento, parliamo ancora un pochettino di Coman. Il francese arrivò a Torino nell’estate del 2014, appena diciottenne. Di lì a poco ...

